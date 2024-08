Intervistato da TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Il Milan? Sono sempre stato favorevole a Fonseca, io ho estrema fiducia in lui ma meno nella società. Condivido l'idea della società che ci vuole un certo equilibrio economico, però sotto alcuni aspetti, soprattutto per il raggiungimento dei risultati sportivi, mi sembra che la società sia più dedita a cercare il risanamento di bilancio che altro. Theo Hernandez e Maignan vanno confermati e non c'è ancora certezza, in più c'è da rinforzare una rosa che comunque è partita bene in questo momento".

Inter quindi ancora avanti ai cugini?

"Inter nettamente più avanti. Al Milan manca la solidità difensiva, lo abbiamo visto lo scorso anno. Mancano quegli uomini che valgono più di un bomber, che anche quello manca. Mancano due interditori in mezzo al campo, che facciano filtro".