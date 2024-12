Spezia e Pisa appaiate al secondo posto della classifica di Serie B. Gli aquilotti, guidati da Luca D'Angelo e con un super-ispirato Francesco Pio Esposito, vogliono approfittare dello scontro tra i toscani e la capolista Sassuolo per guadagnare punti e volare ancora. Il centravanti classe 2005 di proprietà dell'Inter ha già messo a referto nove centri in stagione e ha messo il mirino sulla doppia cifra: al Picco domani arriva il Mantova di Possanzini. Chissà che il primo obiettivo in termini realizzativi non possa esser già raggiunto nel giorno del Boxing Day.