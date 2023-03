Anche senza mettere piede in campo, Edin Dzeko ha fatto sentire tutto il suo carisma alla Nazionale bosniaca che ha superato ieri per 3-0 l'Islanda. La conferma arriva dal portiere Ibrahim Sehic: "Il ruolo di Edin è molto importante, come capitano, come giocatore e in generale come presenza. Con lui è tutto più facile. È stato con noi tutto il giorno, si è seduto in panchina, ci ha incoraggiato, a volte faceva l'assistente del mister. Così è stato più facile per noi".