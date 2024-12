Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'ex attaccante Marco Borriello ha parlato anche del suo Milan, evidenziando i limiti attuali: "Ha ottimi giocatori, non penso però siano amalgamati bene, non sono squadra. Manca l'anima che ha il Napoli. Gli azzurri, l'Atalanta, l'Inter e persino la Juventus sono più avanti del Milan".

Una riflessione anche sugli attaccanti presenti in Serie A: "Da Retegui a Vlahovic e Lautaro, sono tutti bravi ma forse non ci sono quei fuoriclasse come Batustuta, Weah, Del Piero, Trezeguet, Vieri, Shevchenko".