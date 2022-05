Intervistato da TMW a margine del convegno 'Il calcio tra storia, narrazione e formazione', Borja Valero viene incalzato sul mancato scudetto dell'Inter: "La stagione dell'Inter è stata comunque molto molto positiva, soprattutto dopo le partenze dei due giocatori più importanti della rosa - sottolinea l'ex centrocampista nerazzurro -. Poi c'è stato anche il caso Eriksen, che non ha potuto giocare in Serie A per il problema al cuore accusato all'Europeo. Inzaghi ha fatto sì che la rosa giocasse molto bene, con un calcio bello e molto offensivo. Il gioco è stato positivo, riprendendo ciò che aveva fatto Conte. La stagione è stata positiva e lo saranno anche le prossime. L'Inter ha comunque vinto due trofei, ha passato il girone di Champions League e se l'è giocata a Liverpool".