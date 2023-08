Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter e adesso opinionista, ai microfoni di DAZN condivide la scelta di Gianluca Scamacca: "L'Atalanta ha fatto un grandissimo colpo. Per qualche motivo la sua annata col West Ham non è andata nel migliore dei modi, perciò aveva bisogno di tornare in Italia per ritrovarsi, tornare in fiducia e giocare al livello dimostrato al Sassuolo".