Presente sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Stefano Borghi ha parlato delle prospettive nerazzurre in vista dell'impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole: "Dipenderà da quale Inter arriverà a questa doppia sfida. Se parliamo dell’Inter che ha mostrato la sua miglior versione nell’ultima parte del 2024, allora non è così sfavorita contro il Bayern come si potrebbe pensare. Se Lautaro e Thuram ritrovano la brillantezza vista nei mesi scorsi, l’Inter avrà le armi per mettere in difficoltà il Bayern, sfruttando le sue fragilità difensive".