"Stanchezza non lo so, ma sovraccarico sì: mentale, fisico di pressione. Oneri e onori perché ti sei conquistato questo status, ma è la prima stagione in cui sei sempre la squadra da battere in tutti i tornei. Devi sempre dimostrare di essere il più forte, non hai mai margine di errore". Così Stefano Borghi commenta il momento dei nerazzurri parlando dall'interno degli studi di Sky Sport.