Stefano Borghi, ospite di Cronache di Spogliatoio, ha tracciato il punto valutativo sul fondo Oaktree: "Su come opererà il nuovo azionista dell’Inter vedremo, sicuramente non sarà un mecenate che metterà i suoi averi e li spende per l’Inter, ma sarà un altro azionista che cercherà di agire per guadagnarci. L’Inter ha un capitale fortissimo che rappresenta il vero grande fattore: l’area sportiva. Area intesa come giocatori, staff tecnico e poi la dirigenza veramente fuoriclasse".