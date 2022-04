Cade oggi il compleanno di uno dei più grandi portieri della storia dell'Inter, uno dei simboli a cavallo degli anni '70 e '80, cresciuto nel settore giovanile e per tanti anni baluardo della squadra. Si tratta di Ivano Bordon, a cui il club ha fatto oggi i migliori auguri attraverso i canali ufficiali. "Ivano Bordon - si legge - ha difeso la porta nerazzurra per tredici anni. Talento e affidabilità hanno contraddistinto la sua carriera: al termine della sua prima stagione all’Inter ha conquistato il primo Scudetto, il secondo invece al termine della stagione 1979-1980, quando ha stabilito il primato di imbattibilità per un portiere dell'Inter non subendo gol per 686 minuti consecutivi, tra la la 4ª e l'11ª giornata".