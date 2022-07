"A soli 10 € a partita sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento al terzo anello verde, nel settore posizionato sopra alla Curva - si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro -. Si tratta di un prezzo che strizza l'occhio in particolare alle tifose e ai tifosi più giovani, spinti dalla volontà di sostenere la squadra di Simone Inzaghi dal vivo. Da oggi e fino ad esaurimento dei posti disponibili sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento al terzo anello verde a soli 190 €. Permetterà di assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’Inter in Serie A oltre a numerosi benefit: prelazione per l'acquisto dei biglietti per le partite della UEFA Champions League e Coppa Italia, accesso anticipato alla vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24".

"Inoltre tutti gli abbonati al terzo anello verde riceveranno anche una sottoscrizione annuale a G ALL, ovvero Gazzetta.it senza limiti. Più di 800 contenuti premium al mese con G+ e il giornale in formato digitale per leggere la rosea tutti i giorni, comprese le edizioni locali, gli speciali e Sportweek - precisa il club nerazzurro -. Per abbonarsi si ricorda che è necessario essere in possesso della tessera Siamo Noi".