Domani sera l'Inter sarà impegnata sul campo della Cremonese. Tutto facile per i nerazzurri? Sembrerebbe di sì per i bookmakers, visto che il «2» si gioca a 1,50 (a 6,25 il colpo dei grigiorossi passati di recente dalle mani di Alvini a quelle di Ballardini), stessa quota per il successo del Milan, che deve rialzarsi dopo un inizio di 2023 da dimenticare e che domenica alle 12.30 a San Siro riceve il Sassuolo, la cui vittoria paga 6,00. A 1,55, invece, c’è l’«1» della Juventus sul Monza, già battuto in Coppa Italia.