"Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l'anno passato, con tutte quelle difficoltà. Ha preso uno dei top al mondo, insegna calcio e dà conoscenze che potranno sembrare assurde ma che poi risulteranno quelle giuste". Così Leonardo Bonucci, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul Napoli che sarà con Antonio Conte in panchina. Napoli, ma non solo: secondo l'ex difensore bianconero, anche la sua Juventus può e deve tornare a lottare per lo scudetto.

La nuova Juventus di Thiago Motta?

"Per me stare lontano dalla Juventus emotivamente è impossibile, è sempre stata ed è parte della mia fede calcistica e della mia vita sportiva. Credo che Thiago con quello che ha fatto vedere a Bologna e avendo a disposizione giocatori forti come ha la Juve, più gli acquisti fatti, ci farà divertire. Mi auguro possa tornare a competere per lo Scudetto e che possa vincere trofei. Per quanto visto ha tutto per essere un grande allenatore".

Buongiorno al Napoli?

"Ho parlato con Alessandro in Nazionale, secondo me miglior scelta non poteva fare. Lavorare con Conte lo farà diventare frai migliori d'Europa e del mondo, ha tutto per diventarlo. È umile, intelligente, forte in fase difensiva e bravo in impostazione, crescerà molto".