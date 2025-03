Leonardo Bonucci, ospite del videopodcast della Gazzetta dello Sport 'La Tripletta', dà le sue percentuali per la corsa allo Scudetto: "Dico 45% Napoli, 40% Inter e 15% Atalanta. Se l'Inter perderà qualche punto lo perderà ora con le partite della Champions, sempre se lo perde perché è una cosa difficile. Poi i nerazzurri hanno davanti a loro obiettivi importanti. Fattore Antonio Conte decisivo? Sì, perché adesso ha cambiato marcia. Come spesso accade, febbraio è stato un po' nefasto per Antonio ma ora ingrana e va. Il Napoli ti dà l'impressione di non prendere mai gol e che prima o poi il gol te lo fa".

Bonucci poi si presta ad un gioco per individuare il suo difensore preferito: "Preferisco Alessandro Bastoni a Bremer, Riccardo Calafiori, Matthijs de Ligt, Cristian Romero, Gabriel dell'Arsenal, Ronald Araujo del Barcellona e William Saliba. Però preferisco Virgil van Dijk a lui".