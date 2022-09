Dalla finale di Euro 2020 a Italia-Inghilterra di Nations League in programma domani sembra passata un'eternità. In mezzo, i campioni d'Europa in carica azzurri, infatti, hanno fallito la qualificazione ai prossimi Mondiali, la seconda di fila dopo il 2018. Motivo per cui domani a San Siro non si può escludere a priori che possano piovere fischi dalle tribune: "Chi fischia un giocatore della nazionale italiana per me è una persona senza cervello, in quel momento il giocatore rappresenta tutta la nazione - ha detto Leonardo Bonucci in conferenza stampa -. Non vedo perché debba essere fischiato Donnarumma che ha solo fatto una scelta (di lasciare il Milan per il PSG, ndr), non è stato il primo a essere fischiato e non sarà l'ultimo. Dobbiamo crescere dal punto di vista culturale, domani ci aspettiamo un San Siro carico".