Dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, Paolo Bonolis ha parlato anche agli altri cronisti presenti all'evento di tennis organizzato presso il Foro Italico parlando della prossima sfida di campionato tra Roma e Inter: "Cosa ne penso? Che spero duri 94 minuti, vediamo come va a finire... Sono due belle squadre, sarà una bella partita. Vediamo cosa succede. Più Juve o Napoli come antagonista per il campionato? Tutte, c'è il Milan, la Roma, la Lazio, la Fiorentina. Il campionato è appena cominciato, è impossibile dire qualcosa. Ci sono squadre più attrezzate e altre meno, che però non hanno le coppe. Ci sono dei vantaggi".