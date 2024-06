Intervenuto telefonicamente su Telelombardia, Paolo Bonolis ha commentato la pessima figura dell'Italia nel match contro la Svizzera: "Un altro ct? Non so cosa deciderà la FIGC o cosa deciderà Luciano Spalletti. Senza dubbio abbiamo fatto un Europeo abbastanza imbarazzante, manifestazioni così brevi devono prevedere un gioco ben preciso e invece abbiamo cambiato tantissimi schemi. In campo c'era molta confusione, ci si affidava all'esperienza dei calciatori come a dire loro di arrangiarsi. Poi la rosa non è ricca e folta, in regia ieri ha giocato Nicolò Fagioli bravo ma fermo da un anno lasciando a casa uno come Samuele Ricci che al Torino è stato padrone del ruolo; l'attacco era assolutamente sterile, ha giocato a sinistra Matteo Darmian che ha 36 anni. I giocatori erano confusi loro stessi, cercavano di arrangiarsi ma non c'erano automatismi. Non si possono dare colpe a loro".

Ma perché Bonolis non fa il presidente della FIGC? "Il gioco del calcio onestamente non è così complicato, chi lo ha praticato ad alti livelli è perché ha mentalità, tecnica e fisico che glielo permettono. Ma il gioco è quello, lo capisci e sai come funziona ma non sai come metterlo in pratica. Ovvio che poi bisogna fare i conti con i giocatori a disposizione, nel momento in cui fai una selezione devi farla giusta e in funzione di qualcosa che ti puoi permettere. Se pretendi di fare il palleggiatore con la Spagna, sei in preda a chissà quali sostanze stupefacenti".