Nonostante le recenti prestazioni opache, Paolo Bonolis non si fida della Fiorentina, avversaria sabato sera della 'sua' Inter. "La squadra di Inzaghi è in grande crescita, mentre la viola ha bisogno di fare resultato, quindi sarà una partita molto accanita - ha detto il noto conduttore tv parlando in esclusiva ai colleghi di Radio Bruno durante il Pentasport -. Da una parte una squadra che ha voglia di proseguire la sua corsa, dall'altra una che vuole iniziarla. Io ho paura per sabato perché alla fine tutte le partite se le guardiamo sotto un certo punto di vista fanno paura. Il calcio è un gioco imprevedibile, può succedere sempre di tutto".