Intervistato dalla Gazzetta di Mantova, Roberto Boninsegna fa un nome a sorpresa quando gli viene chiesto in quale attaccante attuale si rivede maggiormente: "Mi viene da dire Olivier Giroud e faccio i complimenti ai cugini milanisti per averlo acquistato. È un attaccante d'area che fiuta il gol, trova gli spazi e segna sia di piede che di testa. Non mi spiace nemmeno Harry Kane ma mi pare che venga troppo sacrificato facendolo rientrare a centrocampo".