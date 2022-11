Intervenuto dalle frequenze di Elleradio, Roberto Boninsegna, doppio ex di Inter e Juventus, ha analizzato l'attuale situazione in campionato partendo dal derby d'Italia di scena domani sera all'Allianz Stadium: "Entrambe le squadre sono un po’ lontane dalla testa, ma il Napoli ad oggi è la squadra da battere. Il dio denaro fa di tutto e questo Mondiale condizionerà tutta la stagione. È sbagliatissimo, non si doveva fare! Quando tornai da Messico '70 ero stravolto, è una competizione che ti spreme mentalmente e fisicamente. In questo momento nel calcio italiano siamo carenti di punte importanti, abbiamo dei buoni giocatori ma non ai livelli di quelli del passato. La Juve ha perso giocatori importantissimi in difesa e a centrocampo manca ancora un vero leader, attualmente i punti di distacco dagli azzurri di Spalletti ci sono tutti".