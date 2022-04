Ospite sulle frequenze di Radio Rai, durante la trasmissione 'Radio anch'io sport', Roberto Boninsegna ha commentato l'esito di Juve-Inter 0-1: "La Juventus è stata sfortunata sotto certi aspetti, ha giocato la sua partita, ha preso un palo e una traversa - le parole di Bonimba -. L'Inter ha giocato in contropiede, poi ha trovato questo rigore, dopo il quale c'è stata confusione che menomale il VAR ha risolto. Sarebbe stato forse più giusto il pareggio, ma l'Inter non ha certo rubato, ha fatto la sua partita e ha conquistato una vittoria importantissima".

Ti preoccupa l'involuzione di Dzeko e Lautaro?

"Dzeko si è visto poco, ma io difendo gli attaccanti perché se non ci sono le occasioni da gol è colpa della squadra. L'Inter non voleva perdere, ha giocato in contropiede, poi ha trovato il gol su rigore. Forse c'era un penalty anche per la Juve, ma il Var ha preferito sorvolare. A Torino sono sempre successe delle cose particolari, vedi il rigore non dato a Ronaldo tanti anni fa. E' sempre una partita difficile da arbitrare, Irrati non poteva fare più di così".