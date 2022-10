"Pioli è diventato un allenatore completo, ha portato avanti il progetto Milan, ha vinto lo scudetto basandosi non sui singoli ma sul gruppo. E gestire un progetto collettivamente non è facile" ha detto Boniek, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha continuato: "L’Inter l’anno scorso era più forte in termini di rosa, ma lui ha gestito il Milan in modo tale da far prevalere la forza del gruppo".