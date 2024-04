Zibì Boniek è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare del campionato italiano, ma anche delle polemiche sul calendario internazionale. "Si gioca troppo perché lo vuole l'Uefa e i club che vogliono guadagnare di più per avere i migliori giocatori. E poi si lamentano - afferma -. Una volta dicevamo le formazioni a memoria delle squadre, oggi ci sono 25 calciatori. Non ti puoi lamentare del fatto che giochi ogni 3-4 giorni. La formula della Champions League è cambiata perché la volevano gli avversari. Già nella prima fase troverai subito le avversarie forti. Tutti vogliono guadagnare di più perché vogliono pagare i giocatori migliori. Ipotizzare un salary cap? Se qualcuno riesce a farlo passare lo candido per il Nobel...".

Già lunedì prossimo l'Inter potrebbe vincere lo scudetto. "L'Inter non è campione d'Italia solo per la matematica. Il campionato italiano è il più difficile in Europa. Non siamo a grandissimi livelli per le infrastrutture, ma si gioca un calcio difficilissimo. Se giochi in Italia puoi andare in tutto il mondo. L'Inter è uscita dalla Champions con un po' di sfortuna".