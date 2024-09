Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei nerazzurri sulle frequenze di TMW Radio: "Per me l'Inter vincerà lo Scudetto, è l'unica che possa permettersi di avere due squadre entrambe molto competitive. Quando Lautaro dice certe cose vuol dire di provare a fare qualcosa in più in Champions rispetto alla finale di due anni fa, ma sono curioso di vedere questa nuova Champions, che è diversa dal passato. A me piace il format, vedremo come andrà".