L'ex calciatore Massimo Bonanni, interpellato da TMW Radio, si è concentrato sulla situazione societaria dell'Inter: "Io non capisco nulla di finanza, ma sicuramente che l'Inter non navighi in un mare limpidissimo è fuori discussione. Alla fine vende qualcosa ma rimane sempre forte e si migliora. L'Inter continuerà ad essere forte, se dovesse cambiare proprietà, i nuovi sanno già dove e come operare".