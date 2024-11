Massimo Bonanni, ospite di TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice. Fiorentina e Lazio, chi è più da Champions? "Sono entrambe due squadre che possono fare qualcosa di stupefacente. Però non le vedo pronte per arrivare tra le prime quattro. Vedo troppo più avanti Napoli, Inter, Atalanta e la Juventus. Vedere Lazio e Fiorentina in Champions a fine anno sarebbe bellissimo ma ci sarebbe stato un lavoro sbagliato di qualche big davanti".