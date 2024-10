L'ex calciatore Massimo Bonanni, interpellato da TMW Radio, ha parlato del derby d'Italia: "Per me tutta la pressione è sulla Juve, perché viene da una brutta partita in Champions, dovesse perdere con l'Inter sarebbe la prima sconfitta anche in campionato e ci si farebbero delle domande e ci sarebbero i primi dubbi e polemiche. Per me ad oggi la Juve ha fatto il suo, niente di eclatante, e per una società che ha speso quasi 150 mln sul mercato è un po' poco".