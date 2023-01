Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per commentare il ko dell'Inter rimediato ieri sera a San Siro contro l'Empoli. "Non so cosa succede. Prima della finale di Supercoppa aveva detto che era un obiettivo importante perché lo Scudetto è importantissimo, ad oggi dico che è praticamente impossibile il titolo. Mi metto nei panni dell'allenatore, e Bellanova e Correa se non li faccio giocare in casa con l'Empoli quando li faccio giocare? Hanno perso punti così nelle gerarchie - le sue parole -. Non credo che Correa sia meno scarso di un giocatore dell'Empoli, che ha una rosa comunque buona.