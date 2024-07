La suggestione per il Bologna, che dovrà rimpiazzare Riccardo Calafiori, risponde al nome di Mats Hummels, che però presenta delle problematiche legate all'ingaggio elevato. Ma secondo il quotidiano Stadio, il club rossoblu per rinforzare la propria difesa pensa anche ad un giocatore nel mirino anche dell'Inter: si tratta di Jaka Bijol, difensore sloveno dell'Udinese per il quale i friulani potrebbero scatenare un'asta. Per questo motivo si tengono vive le piste Pongracic e Balerdi.