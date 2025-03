C'è anche la firma di Jens Odgaard nella vittoria del Bologna in casa del Verona. Crescita importante per il danese transitato dalle giovanili dell'Inter, sul quale il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano si pronuncia così in conferenza: "Jens non è ancora al 100%, oggi abbiamo forzato con lui. Ha quella capacità di lavorare in quella zona del campo diversa da tutti gli altri attaccanti. Ma anche al 70% oggi per me andava schierato".

Odgaard è il più sottovalutato della Serie A?

"Dopo il primo periodo in cui non riuscivamo a farlo sbloccare, cambiandogli ruolo è sbocciato, si sente a suo agio, lavora in maniera esemplare, ha la capacità di essere centrocampista e attaccante. È strutturato, è stata una bella sorpresa, ci sta dando grandissime soddisfazioni. Speriamo di riaverlo al massimo".