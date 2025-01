Bologna costretto a rimontare ancora una volta e ancora una volta capace di farlo al meglio. E questa volta, dopo il pari di San Siro contro l'Inter, i rossoblu si prendono il bottino pieno contro il Monza. A fine gara, in conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Italiano pone in evidenza questo dettaglio: "L'aspetto del reagire allo svantaggio ci era già riuscito a Milano, dove siamo stati bravi a lavorare sull'aspetto preventivo della partite e siamo riusciti a rientrare in gara. Oggi dopo il primo gol del Monza un po' di timore di avere troppa frenesia di pareggiare l'ho avuto, e invece siamo stati bravi. Questo aspetto è bellissimo".