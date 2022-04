Restano a disposizione pochi biglietti nei settori 'distinti' e 'tribuna' per Bologna-Inter, recupero della prima giornata di ritorno di Serie A, in programma domani allo stadio Dall'Ara (fischio d'inizio ore 20.15). Risulta, invece, sold out la Curva Bulgarelli. I tagliandi omaggio emessi per la data in cui originariamente la gara era in programma (6 gennaio) - fa sapere il club felsineo -. non sono più validi.