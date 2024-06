Parlando ai microfoni di Libero, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, racconta Riccardo Calafiori, rivelazione della stagione rossoblu e capace di dire la sua anche in Nazionale specie con la giocata che ha portato al gol di Mattia Zaccagni nella sfida contro la Croazia: "Non è una sorpresa per noi, lo conosciamo bene e sappiamo che può fare quelle giocate. Lo stavamo seguendo da anni ed era reduce da un guaio al ginocchio, ma il Basilea è una fucina di giocatori interessanti e infatti abbiamo preso anche Dan Ndoye. Tenere Calafiori? Le dinamiche del mercato avranno un impulso importante dopo gli Europei ma l'intenzione è tenere tutti".