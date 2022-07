“Richiesta di cessione dall'entourage di Arnautovic? Non ci risulta, Marko è incedibile". Così il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio chiude il discorso legato ad una potenziale uscita di Marko Arnautovic. "Non è cambiato nulla, continuerò a ripeterlo" ha detto chiosato il diesse dei rossoblu come riporta DAZN.