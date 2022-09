Il doppio ex Bruno Bolchi, intervistato da Toronews.it a pochi giorni da Inter-Torino, parla delle proprie aspettative sull'incontro tra nerazzurri e granata: "Penso che le due squadre abbiano dei valori differenti. L'Inter è più forte del Toro e quindi mi aspetto un'Inter consapevole della propria forza che proverà a fare la partita. Mi immagino un Toro orgoglioso che a sua volta tenterà di sopperire all'inferiorità tecnica. Nel calcio non vince sempre chi è tecnicamente più bravo. Mi aspetto perciò una bella partita. Ma ogni volta che ci sono di fronte Inter e Torino non so mai chi tifare, mi schiero sempre per il pareggio che accontenta tutti".