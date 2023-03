Nel giorno in cui ha organizzato una conferenza stampa per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato, Bojan Krkić ha ripensato a una delle più grandi sliding door della sua carriera, il gol che segnò nella semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter che fu annullato per un precedente fallo di mano di Yaya Touré: "Dopo quella rete, sono tornato a casa e non mi sono mai chiesto cosa sarebbe successo, se fosse stato convalidato. Né l'ho fatto quando giocavo nello Stoke e mi sono infortunato gravemente al ginocchio in un momento splendido.