Ospite in collegamento con 'Super Tele' su DAZN, Stefano Boeri, noto architetto, ha offerto il suo punto di vista sulla questione stadio che sta tenendo banco a Milano da ormai più di mille giorni: "Io amo molto San Siro come, credo, tutti i tifosi di Inter e Milan, tanto che in passato ne avevo immaginato un con due ingressi separati - le sue parole -. Credo possa essere migliorato, ma credo si possa anche immaginare uno stadio ancora più bello per la città: io, da architetto, non sono mai contro l'idea di migliorare il presente. E' una partita aperta, adesso si apre un dibattito pubblico, quindi i cittadini e i Comitati di quartiere saranno chiamati a esprimersi sul progetto che ha vinto. Sentiremo le idee parlarsi e non i pregiudizi: sarà un bel momento per Milano".