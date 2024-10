L'ex centrocampista del Milan, Zvonimir Boban, ha commentato il caotico derby d’Italia tra Inter e Juventus, finito 4-4, dagli studi di Sky Sport. Boban ha definito la partita "un bellissimo spettacolo, fuori dalle logiche del calcio." Il dirigente sportivo ha poi aggiunto: "Sul 4-2 per l'Inter, se qualcuno mi avesse detto che la Juve avrebbe rimontato, gli avrei risposto che non capiva nulla di calcio".

E ancora: "La Juventus ha avuto carattere nonostante l'Inter avesse dimostrato fin lì di essere superiore, come nel secondo tempo: ogni volta che avanzava faceva gol o creava pericolo. Tutto è cambiato con l'ingresso di Yildiz. In difesa non ho capito la scelta di Motta di schierare Danilo e non Gatti, che ha dato invece più sicurezza del brasiliano".