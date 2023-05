Zvonimir Boban, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'euroderby e del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan in programma martedì sera a San Siro a margine della Milano Football Week. "È un momento molto difficile, ma c'è una partita tra due giorni che può salvare tutto. Il Milan ha dimostrato di avere uno spirito di gruppo eccellente, ogni giocatore ha dato il massimo. Non è il gioco che ci si aspettava, ma c'è una partita che può cambiare tutto. Dopo la prima partita bisogna crederci, ci hanno fatto capire che non sono mai morti, ma ci deve essere un gioco migliore.

Non voglio entrare nelle cose tattiche, l'importante è essere concentrati per cercare un miracolo dal primo al 90'. Non bisogna essere super tattici e capire di calcio per capire che l'Inter è stata nettamente superiore. Il derby è una partita strana, se il Milan fa un gol presto può succedere di tutto".