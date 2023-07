In attesa dell'arrivo di Yann Bisseck, impegnato al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, la sua famiglia (genitori e sorella) e l'intermediario Marcelo Simonian si sono recati nella sede dell'Inter per partecipare al momento della firma sul contratto fino al 2028 del centrale tedesco. Ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale.