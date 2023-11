Non è arrivata la vittoria come regalo per il suo compleanno, ma Yann Bisseck può dirsi soddisfatto per il 3-3 che l'Inter ha strappato al Benfica in rimonta partendo sotto di tre gol al Da Luz: "Non so spiegare cosa sia successo nel primo tempo - le parole del tedesco a Mediaset Infinity -. Non so perché a volte succedano queste cose, ma dobbiamo accettarle. Ora dobbiamo sistemare gli errori, ma abbiamo reagito bene e potevamo anche vincerla".

Cosa ne pensi della tua prestazione?

"Quando le cose vanno male e sei sotto 3-0 in uno stadio così, è facile dire 'non è giornata, abbiamo perso'. Lo spogliatoio era un po' rumoroso all'intervallo ma è così che dovrebbe essere. Abbiamo giocato un bel secondo tempo".

Ora l'obiettivo è il primo posto nel girone.

"Vogliamo vincere ogni gara, con la Real Sociedad sarà come una finale, nel nostro stadio siamo forti".