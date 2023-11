Carlos Augusto ha detto che il brutto primo tempo è stato per una questione mentale, non fisica. Sei d'accordo? A rispondere è Yann Bisseck che dopo aver parlato nel pre-partita si è presentato ai microfoni di Inter TV anche nel post: "È vero, sono d’accordo con Carlos. I primi minuti non siamo entrati in partita, non so per quale ragione, ma non di certo per i tanti cambi ma per una questione psicologica".

Cosa non è andato nel primo tempo e cosa è andato bene nel secondo?

"Forse ci sono state diverse situazioni, credo che possa capitare. Ma qualsiasi cosa sia successa nel primo tempo l’abbiamo corretta nel secondo. Questo è il calcio, a volte succede".

Quanta forza mentale serve per una reazione così?

"Bisogna solo pensare che non è finita. È tutta questione di non volerla perdere. Nell'intervallo eravamo tutti arrabbiati e siamo scesi in campo proprio con la voglia di non tornare a casa quel risultato e decisi a ribaltarla".