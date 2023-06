Si parla ovviamente di Inter nell'intervento di Graziano Bini su TMW Radio. L'ex nerazzurro commenta le possibili mosse sul mercato partendo da Frattesi: "Se si vuole prendere Frattesi che ha 23 anni è giusto cedere Brozovic. Calhanoglu regista e più spazio per Asllani. Se per fare mercato bisogna cedere, non ci sono altri modi".

Che profili dovrebbe cercare l’Inter per l’attacco?

“Correa farebbe un gran favore ad andarsene, lo dico senza problemi. Al di là di questo bisogna tenere almeno Lukaku e prendere un profilo simile al belga. Lautaro quest’anno ha terminato stanchissimo avendo giocato molto. All’estero non so dirvi, in Italia non c’è nessuno su quei livelli".

In difesa de Vrij vicino al rinnovo e Acerbi riscattato…

"Acerbi ha fatto una stagione incredibile. L’olandese può tornare utile perché è un giocatore che dà fiducia. Serve un centravanti di livello, non vedo troppi problemi dietro. Se Gosens va via, Dimarco deve avere comunque un doppione. Non potrà fare 70 partite all’anno, dato che non si risparmia mai".

Carlos Augusto del Monza come riserva di Dimarco?

"È un gran bel giocatore, a me piace. Sarebbe un acquisto intelligente, dal costo contenuto e dal rendimento continuo".

Che idea si è fatto dell’affare su Lukaku?

"Molto complicata la storia di Lukaku. Prestiti, contro-prestiti, cessioni… Dal punto di vista motivazionale il giocatore dice di voler rimanere a Milano, ma bisogna capire il Chelsea come vuole lasciartelo. Lo pagò moltissimo e rischia di perdere una montagna di soldi nell’arco di poco tempo. Sarei felicissimo se rimanesse per il livello di gioco mostrato soprattutto nelle ultime giornate".