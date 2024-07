Il suo nome è tra quelli più caldi in questa fase di calciomercato, con diversi club tra i quali l'Inter dati sulle sue tracce. Ma Jaka Bijol per il momento preferisce glissare su questi rumors e concentrarsi sul suo attuale club e sulla preparazione per la prossima stagione: "Sono stati due anni incredibili qua. Purtroppo nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Ma come ho detto sono pronto, faccio di tutto per questa maglia per aiutare il mister, il capitano ed i tifosi. Al momento non sto pensando a quello che succede al di fuori dell’Udinese”, afferma lo sloveno a TV12.