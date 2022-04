Tra gli appuntamenti in programma ad aprile a San Siro c'è anche Inter-Roma, match valido per 34ª giornata di campionato (23-24 aprile, data e ora da confermare). Il club nerazzurro rende noto che martedì 12 aprile alle 10:30 apre la vendita libera dei biglietti: per tutti i dettagli CLICCA QUI.