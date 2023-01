Da domani, alle ore 10.30, scatta la vendita libera per acquistare i biglietti di Inter-Porto, gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League, in programma a San Siro mercoledì 22 febbraio (kick-off ore 21.00). Terminate le fasi dedicate ad abbonati, soci Inter Club e Titolari della tessera “SiamoNoi”, spazio oggi alla Mastercard presale prima della vendita libera, solo online su inter.it/tickets. Da giovedì 26 gennaio saranno invece attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket.