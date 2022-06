Intervenuto nel corso del programma 'Die Lage der Liga', l'ex attaccante di Milan e Udinese Oliver Bierhoff ha criticato duramente Robert Lewandowski per la decisione di non rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco: "Quando firmo un contratto, ho l'obbligo di adempierlo fino all'ultimo secondo. Certo che posso discutere internamente, l'ho fatto anche io: dopo l'Europeo del 1996, ho avuto la possibilità di cambiare, volevo un aumento di stipendio. Ne discuti internamente, ma alla fine devi accettarlo tu stesso se non succede. E poi adempirai al tuo contratto. Ma anche ai miei tempi c'erano giocatori in Italia, come ad esempio Christian Vieri o Gabriel Batistuta, che non tornavano dalle vacanze apposta per reclamare gli aumenti. Semplicemente non pensavo fosse corretto".