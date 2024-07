Dopo l'uscita dell'Uruguay dalla Coppa America, passata alle cronache non tanto per la sconfitta quanto per il brutto spettacolo andato in scena sugli spalti, trambusto che ha coinvolto anche i giocatori della Celeste, il ct Marcelo Bielsa in conferenza stampa è stato un fiume in piena. Irrefrenabile l'argentino che non le ha mandate a dire agli organizzatori del torneo a chi lo gestisce. Nella sua sfuriata, Bielsa ha svelato anche presunte minacce rivolte al ct dell'Argentina Lionel Scaloni e ad alcuni calciatori dell'Albiceleste.

"A Scaloni hanno detto: 'Hai già parlato una volta, non farlo più perché se no pagherai le conseguenze'. I giocatori non possono parlare, sono tutti sotto ricatto. È una minaccia sportiva" ha tuonato in conferenza Bielsa.