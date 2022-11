L'attuale responsabile del settore giovanile della Lazio, con un passato in rossonero, Mauro Bianchessi ha risposto ad alcune domande della redazione di MilanNews.it, tra cui quella su un possibile ritorno a 'casa' con Milan, Inter e Monza che potrebbero farsi avanti: "A fine stagione sicuramente andrò in pensione e dopo tanti anni mi prenderò un po’ di tempo per stare vicino alla mia famiglia. Poi deciderò con loro il da farsi. Sono totalmente concentrato sulla Lazio, anche per rispetto di tutte le componenti della società, il domani deve ancora venire e nessuno sa quello che sarà".