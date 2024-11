Giovanni Bia, ex difensore dell'Inter oggi agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kisskissnapoli.it a proposito della grande sfida di domenica sera tra Inter e Napoli. Per la quale esprime la sua preferenza: "Vedo favorito il Napoli. L'Inter arriva dalla partita di coppa contro l'Arsenal dove c'è stato un grande dispendio di energie".

Qual è l'arma segreta di Conte? E quella di Inzaghi?

"Sono due allenatori che si assomigliano molto, fanno della praticità e della solidità le loro armi migliori. Sono molto simili come allenatori perchè fanno un calcio con prospettive diverse ma simili, sono allenatori che badano al sodo".

Il Napoli di Conte lotterà per lo scudetto fino alla fine?

"Si, il Napoli se la giocherà per lo scudetto fino alla fine perché è una squadra forte e perché non ha le coppe. Non avendo competizioni come la Champions League, gli azzurri sono avvantaggiati rispetto agli altri".